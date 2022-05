Mercato OM : Radonjic affiche son incertitude…

Prêté cette saison au Benfica, Nemanja Radonjic n’a pas convaincu. Il va donc revenir à l’OM cet été à un an de la fin de son contrat…

Que va faire Radonjic ? L’ailier international serbe n’a joué que 6 matches avec Benfica en championnat portugais lors de son prêt. Il sera de retour à l’OM cet été avec encore une saison de contrat. Mais va-t-il rester ou partir ? Présent lors d’un derby en Serbie, le joeuur a affiché son incertitude dans des propos rapportés par le média Hotsport.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… » Nemanja Radonjic – source : Hotsport (26/05/2022)

🗣️ Nemanja Radonjić hier, après la finale de Coupe de Serbie entre l'Étoile Rouge et le Partizan :

« J’ai encore un an de contrat avec l’OM et je ne sais rien de plus. Maintenant, l’équipe nationale est au premier plan, donc on verra. »#OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/sJNo2ffcFH

