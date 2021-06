Mercato : « Si on apprend demain que Raskin signe à l’OM, vous allez l’adorer »

Ce lundi dans notre Débat Foot Marseille, Florian Holsbeek, journaliste belge pour Walfoot s’est exprimé sur l’une des pistes de l’Olympique de Marseille : Nicolas Raskin.

L’Olympique de Marseille enchaîne les pistes pour ce mercato estival 2021. Au milieu de terrain, la direction marseillaise serait toujours dans l’attente d’un accord avec Arsenal pour Mattéo Guendouzi mais aurait coché d’autres noms comme celui de Nicolas Raskin.

Raskin se bat pour le maillot de la première minute à la dernière — HOLSBEEK

Pépite du Standard de Liège, le milieu de terrain aurait le profil parfait pour jouer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce que nous a dit Florian Holsbeek, journaliste belge pour le média Walfoot.

A LIRE : Mercato OM: Avec Sampaoli, ce possible remplaçant de Thauvin « pourrait largement exploser »

« Raskin est un garçon qui a toujours été international dans les équipes de jeunes avec la Belgique. C’est un milieu de terrain moderne. Si je dois le comparer à un joueur belge, je le comparerais à Steven Defour. Les supporters du Standard de Liège ne seront peut-être pas d’accord mais c’est à peu près le même type de joueur. On ne sait pas si c’est un 8 ou un 6. Il peut évoluer dans les deux positions et peut apporter quelque chose. Il est très accrocheur. Je peux déjà vous dire que si on apprend demain qu’il signe à l’OM, vous allez l’adorer. Il se bat pour le maillot de la première minute à la dernière. C’est vraiment quelqu’un qui donne tout sur le terrain. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

Si l’OM doit l’acheter, il faut le faire maintenant parce que dans 6 mois il sera beaucoup trop cher — HOLSBEEK

« Ses qualités techniques sont un peu brutes encore, il faut le polir mais il a de l’avenir devant lui. Il y a un bémol tout de même. Il n’a qu’une saison pleine, à 20 ans. Ce qui n’est pas énorme par rapport aux standards actuels. Lui, il a commencé tard parce qu’il a changé pas mal de fois de clubs avec le Standard de Liège, la Gantoise puis retour au Standard. Maintenant, c’est un titulaire indiscutable. Il n’a pas été pris avec les Diables Rouges encore, il est un peu tendre. Si l’OM doit l’acheter, il faut le faire maintenant parce que dans 6 mois il sera beaucoup trop cher. Sa valeur va augmenter. Un autre bémol c’est qu’il a un peu une grande gueule. Il rouspète énormément, il est nerveux dans sa façon de jouer. S’il y a quelque chose pendant le match, un coup de feu ou un peu de discussions, il va être au centre et rester braqué là-dessus, discuter avec les arbitres… C’est vraiment compliqué de ce côté-là. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

POUR VOIR L’EMISSION EN INTEGRALITÉ