Mercato OM : Raymond Domenech flingue déjà De Zerbi !

Alors que la folle nouvelle de voir Roberto De Zerbi débarquer sur le banc de l’OM prend de plus en plus d’ampleur, Raymond Domenech n’a pas manqué de le charger. Encore jeune entraîneur, Roberto De Zerbi n’aurait encore rien prouvé selon l’ancien sélectionneur français.

Tandis que les négociations continuent entre l’OM et Brighton pour s’attirer les services de Roberto De Zerbi, plusieurs acteurs du monde du football français n’ont pas manqué de réagir à la future venue du coach italien sur le banc marseillais. Alors que certains saluent déjà le coup de maître de Pablo Longoria et Medhi Benatia, Raymon Domenech, lui, a pris tout le monde à contre-pied en taclant sévèrement le coach italien.

Brighton ? Ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est le Reims français, bravo

Connu pour ne pas porter les coachs étrangers spécialement dans son cœur, l’ancien finaliste de la coupe du monde 2006 n’a pas mâché ses mots. « L’OM veut que des entraineurs étrangers, bravo, parce que ça plaît en Europe, mais De Zerbi n’a pas un palmarès supérieur à beaucoup de coaches. Brighton ? Ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est le Reims français, bravo. C’est sa place. Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk… Je n’ai rien contre le fait qu’il soit italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti ».

Gattuso quand il est arrivé, on disait la même chose !

L’ancien sélectionneur a ensuite conclu en comparant De Zerbi à un autre coach italien passé récemment par le club. « J’aime bien les jolis noms. C’est beau, les noms. Je veux bien, mais Gattuso quand il est arrivé, on disait la même chose. Sur l’entrain, l’animation et le rapport avec le public. Moi j’attends de voir. Déjà, il n’a pas encore résilié avec Brighton, donc c’est le prochain feuilleton. Peut-être que demain on dira que c’est Duchmol qui arrive à Marseille et pas De Zerbi ».

