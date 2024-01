Mercato OM:  » Recruter sept joueurs qui peuvent partir à la CAN, c’est une faute ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs de Ligue 1 qui seront le plus impactés par la CAN 2024. Sur les ondes de RMC Sport, Sofiane Zouaoui a affirmé que Pablo Longoria a commis une faute en recrutant sept joueurs susceptibles d’aller loin dans la compétition avec leurs sélections.

L’OM va perdre sept éléments, qui disputeront la prochaine CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Amine Harit, Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Chancel Mbemba, et Simon Ngapandouetnbu ont été convoqués respectivement par le Maroc, le Sénégal, le Congo et le Cameroun. Dans l’After Foot, Sofiane Zouaoui a admis que Pablo Longoria a commis une faute en recrutant autant de joueurs susceptibles d’aller loin dans la compétition avec leurs sélections.

« Longoria sait très bien qu’il y a des internationaux qui peuvent partir à un moment donné dans une saison »

Pour @___Sofiane, Pablo Longoria a mal anticipé son mercato avant la Coupe d’Afrique des nations : 🗣 « Quand tu as sept joueurs, que tu sais qui peuvent partir à la CAN, ça fait beaucoup dans un effectif qui était déjà en mutation cet été. » #RMClive pic.twitter.com/gxaZSHAm7r — After Foot RMC (@AfterRMC) January 10, 2024

« Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas recruter des joueurs africains. Mais, évidemment, lorsque l’on parle de proportionnalité et de quantité, quand on est Pablo Longoria, qui connaît le football, cela ne doit pas être mis de côté et c’est un débat intéressant, a confié Zouaoui. Quand il y a 7 joueurs qui peuvent partir à la CAN, je trouve que cela fait beaucoup. Au milieu, l’OM est très dépourvu et cela peut être très dangereux sur une période avec des matchs difficiles comme Lyon ou encore Monaco. Les joueurs africains partis sont dans des sélections qui sont capables d’aller loin dans la compétition comme le Sénégal ou le Maroc. Il y a des éléments imprévisibles comme les blessures ou les méformes. En revanche, Longoria sait très bien qu’il y a des internationaux qui peuvent partir à un moment donné dans une saison. C’est une faute », a ajouté le journaliste.