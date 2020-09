Mercato OM : Recruter un ailier droit ?

Extrait du dernier SAV Live. Un auditeur a demandé à notre équipe pourquoi l’OM ne recrutait pas un ailier droit en doublure de Thauvin. Pour Nicolas Filhol, c’est avant tout pour des raisons économiques.

Pour l’instant, l’OM compte sur Valère Germain pour être la doublure de Florian Thauvin au poste d’ailier droit. Un auditeur pense que cette solution n’est pas bonne et a donc demandé à notre équipe pourquoi le club ne recrutait pas. Et pour Nicolas Filhol, c’est purement pour des raisons économiques :

villas-boas doit faire avec trois bouts de ficelle — Filhol

Je pense que si Villas-Boas pouvait choisir, il recruterait un ailier droit. Mais il est obligé de faire avec trois bouts de ficelle… Il a listé ses priorités. À droite il y a des solutions, on peut aussi mettre Bouna Sarr, Radonjic ou Aké… Tu peux toujours trouver des solutions à ce poste la. Et quand tu y ajoutes Germain et son énorme salaire, ils vont pas prendre le risque de recruter à ce poste. Si Germain part (moi je n’y crois pas trop), là effectivement peut être qu’ils chercheraient, mais aujourd’hui ce n’est pas la priorité. T’as Thauvin titulaire, et plusieurs solutions de rechange, même si elles sont pas géniales. Mais cette année il ne faut pas rêver, il n’y a pas d’argent.

Nicolas Filhol – Source : SAV LIVE (08/09/2020)

