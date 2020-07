Mercato OM : « Valère Germain, c’était un mauvais choix… »

A l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol a fait le bilan de la saison de Valère Germain. Et pour lui, le compte n’y est pas !

Auteur de 2 buts et 5 passes décisives la saison dernière, Valère Germain a connu une saison compliquée sous le maillot de l’olympique de Marseille. Et pour notre journaliste Nicolas Filhol, ce rendement est insuffisant, surtout quand on prend en compte le coût de son transfert et son salaire :

« C’est un attaquant de complément »

« C’est décevant. Je pense que Valère Germain aurait pu faire beaucoup mieux. Il a été sur-vendu, et a coûté trop cher, aussi bien en salaire qu’en transfert. Au final, c’est un attaquant de complément. C’est un mec qui doit être soit remplaçant, soit 2ème attaquant, avec quelqu’un d’autre à côté. Et il a quasiment jamais joué comme ça ! Donc déjà, on ne le met pas dans de bonnes conditions. Et cette année, il a dépanné. Il va toujours dépanné car il a un bon état d’esprit, il est sérieux, et peut marqué. Il a des gestes de buteur, il est pas très grand, il va pas très vite, mais il a un bon timing de la tête par exemple. Il a des qualités, mais ces qualités ne peuvent s’exprimer que dans un certain cadre. Et j’ai l’impression que ce cadre là, il n’a jamais été mis. Garcia l’a recruté alors qu’il ne jouait qu’avec un seul attaquant. Et après, Villas-Boas l’a, mais il ne l’a pas choisi. Donc il l’a fait jouer un coup à droite, un coup remplaçant de Benedetto… Mais ce n’est pas son poste. Il ne peut pas jouer seul en pointe ou ailier droit, ce n’est pas son poste. Ce n’est pas un énorme joueur, mais je pense qu’il aurait pu faire mieux à Marseille si l’OM jouait en 4-4-2, mais tu vas pas changer de système juste pour Germain. Donc, pourquoi tu as pris Germain ? L’erreur initiale est de l’avoir pris. Après sur la saison, pour moi Germain, c’est un gentil joueur. Ça lui va bien car il est gentil, il respecte le coach et l’institution. Je pense qu’il aurait aimé faire mieux. Il a une part de responsabilité, mais pas que. Il n’a pas été mis dans les meilleures conditions. C’était un mauvais choix. » Nicolas Filhol – FCMarseille. 21/07/2020