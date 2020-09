Mercato OM : Reine-Adelaide à l’OM bonne idée pour remplacer Sanson ?

Extrait SAV Live. Fâché avec Rudi Garcia, le milieu de terrain lyonnais Jeff Reine-Adelaide pourrait quitter le club lyonnais. Interrogé sur la possibilité de le faire venir à l’OM, Nicolas Flihol n’y croit pas !

Récemment remis d’une grosse blessure au genou, le milieu de terrain Jeff Reine-Adélaide s’est publiquement exprimé sur son avenir lyonnais, et s’est déclaré prêt à partir. Un auditeur au courant de cette situation a donc demandé à Nicolas Filhol s’il y avait une chance de voir « JRA » atterrir à l’OM, dans l’hypothèse d’un départ de Morgan Sanson. Et notre journaliste n’y croit pas du tout.

LYON VA NOUS FAIRE UNE FLEUR ? Jamais de la vie

C’est un joueur qui a un profil super intéressant. Maintenant, il revient d’une grosse blessure, et surtout Lyon ne l’avait pas acheté avec des pierres. Il a couté 20 ou 25 millions (25 en réalité), mais Lyon a vraiment du sortir une grosse somme pour acheter Reine-Adélaide. Sur le profil je trouve ça intéressant. Il est plus complet que Sanson, car il peut évoluer sur un côté s’il le faut, et il est plus polyvalent. C’est un profil intéressant, mais en terme de prix, je n’y crois pas une seconde. Lyon va nous faire une fleur ? Jamais de la vie.

Nicolas Filhol. Source : SAV LIVE – 02/09/2020

