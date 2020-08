Mercato OM : Rennes et Bordeaux prêts à foncer sur une priorité de Villas Boas !

Son nom circule régulièrement au moment d’évoquer le mercato de l’OM. André Villas-Boas, le coach de la formation olympienne, aurait fait de Michaël Cuisance une priorité pour la saison prochaine. Cependant, d’autres clubs de Ligue 1 se seraient penchés sur ce dossier.

André Villas-Boas est séduit par le profil de Michaël Cuisance (20 ans). Le Portugais aimerait recruter le jeune milieu de terrain bavarois, sous forme de prêt. Cependant, d’autres écuries de Ligue 1 auraient coché le nom du Français. Il s’agit du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux, nous révèle Le 10 Sport. Le premier, qualifié en C1, se verrait bien se renforcer pour appréhender au mieux la compétition européenne. Le second, en pleine crise, aimerait renouveler son effectif et apporter un peu de fraîcheur. Une arrivée sous forme de prêt est également évoquée pour ces deux autres formations.

L’OM garde une longueur d’avance ?

L’Olympique de Marseille serait tout même en pôle position pour accueillir le protégé d’Hans-Dieter Flick. Son statut européen la saison prochaine devrait faire la différence face aux Bordelais. Et le club présidé par Jacques-Henri Eyraud aurait également une longueur d’avance sur ses homologues bretons, nous rapporte Le 10 Sport. À noter, Michaël Cuisance s’impatiente en Bavière. Il estime avoir peu de temps de jeu et a mal vécu le fait d’être resté sur le banc pendant la confrontation retour, en huitième de finale de C1, face à Chelsea (3-0, 4-1), alors que les Allemands avaient assuré la qualification en quarts.