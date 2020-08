Mercato OM : Agacé, Michael Cuisance s’impatiente !

Non entré en jeu lors du succès du Bayern face à Chelsea, Michael Cuisance est apparu passablement agacé en tribunes. Le jeune Français se plaint de plus en plus de son manque de temps de jeu. De quoi accélérer un prêt vers l’OM ?

Le journal Allemand Kicker révèle que Cuisance est apparu passablement énervé quand il a su qu’il n’entrerait pas en jeu face à Chelsea. Le jeune Français s’est rassis en tribune après son échauffement, et il a jeté de rage ses équipements au sol. Même si le staff de Hansi Flick n’a pas réagi sur le coup, nul doute que ce geste n’est pas passé inaperçu.

De quoi accélérer son départ ?

Cette saison, Michael Cuisance n’a disputé que 9 matchs de Bundesliga. Un temps de jeu réduit qui pourrait l’inciter à quitter la Bavière l’année prochaine afin d’en avoir plus ailleurs. C’est pour cela que l’OM s’est positionné… Néanmoins, il faut relativiser la portée de ce geste : Hansi Flick n’a pas caché le fait qu’il compte sur Michael Cuisance à l’avenir. Et le Bayern va subir de lourdes pertes au milieu avec les départs annoncés de Javi Martinez et Thiago Alcantara, plus celui à prévoir de Corentin Tolisso. Ces départs vont-il permettre à Cuisance de se faire une plus grande place dans l’entre-jeu Bavarois ? Marseille est en embuscade et pourrait sauter sur l’occasion en ça de départ de Morgan Sanson ou de Maxime Lopez.