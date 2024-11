Mercato OM : renseignements pris pour cet international brésilien !

Le mercato de janvier va permettre à l’OM de combler certains manques dans son effectif. Alors que c’est plutôt en défense qu’il y a des limites, un milieu de terrain est toujours pisté. L’Olympique de Marseille semble suivre de près la situation d’Arthur Melo, milieu de terrain brésilien de 28 ans, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin.

Selon le journaliste Nicolo Schira, le club phocéen a demandé des informations sur le joueur, ancien du FC Barcelone, acheté par la Juve pour 80,6 millions d’euros en 2020. La situation d’Arthur à Turin est devenue problématique, avec un écartement total depuis l’arrivée de l’entraîneur Thiago Motta. En effet, il n’a pas disputé une seule rencontre officielle depuis le début de la saison 2024-2025.

A lire : Ex OM : Fin du cauchemar pour Samuel Gigot?

Retour d’un prêt à la Fiorentina l’année dernière, Arthur Melo ne fait plus partie des plans de la Juventus, qui souhaiterait se séparer de lui dès le mois de janvier 2025. Le club turinois semble ainsi prêt à l’envisager comme un poids à évacuer, surtout après un passage décevant où il n’a joué que 63 matchs toutes compétitions confondues. Le journaliste précise : « L’Olympique de Marseille et le Betis ont demandé des informations pour Arthur. La Juventus a déjà donné son accord pour son départ. Dans les coulisses : le milieu de terrain brésilien a refusé plusieurs offres en août dernier de clubs grecs et turcs. »

#OlympiqueMarseille and #RealBetis have asked info for #Arthur. #Juventus have already given the availability to his departure. Behind the Scenes: the brazilian midfielder has turned down some bids last August from Greek and Turkish clubs. #transfers https://t.co/8CC7rvNeI9

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 21, 2024