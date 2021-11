Mercato OM : Retour de 2 flops dès cet hiver suite à des prêts ratés ?

Prêtés cet été respectivement à Cagliari et au Benfica Lisbonne, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic pourraient revenir plus tôt que prévu à l’Olympique de Marseille…

Prêté une première fois l’année passée en Italie, et plus particulièrement au Genoa, Kevin Strootman a réalisé une saison correcte en jouant à 18 reprises. Une expérience qui l’a convaincu de retenter sa chance en Serie A cette saison. Mais mal embarqué avec Cagliari en championnat, qui pointe à une inquiétante 20e place, Kevin Strootman pourrait voir son prêt s’interrompre plus vite que prévu.

Concernant le cas de Nemanja Radonjic, il avait été prêté du côté du Hertha Berlin en février dernier. Mais son expérience n’a pas été fructueuse, avec un seul but inscrit en douze apparitions. Raison pour laquelle l’ailier international serbe a contracté un prêt du côté du Benfica Lisbonne pour cette saison. Mais là encore, ses performances ne sont pas à la hauteur.

Strootman et Radonjic de retour à l’OM dès cet hiver ?

En effet mercredi dernier, nous apprenions via la Gazzetta dello Sport que son coach Walter Mazzarri ne compterait plus sur lui. Journaliste dans ce quotidien, Francesco Velluzzi est allé dans ce sens.

« Désormais, la mission de Mazzarri est d’évaluer les profils des joueurs disponibles pour voir qui peut rester afin de sauver la saison et d’assurer le maintien. Strootman part de très très loin. Une fois que cette évaluation sera faite, l’entraîneur décidera en accord avec les dirigeants. Il faudra alors voir quelles sont les modalités techniques pour mettre fin au prêt » Francesco Velluzzi — Source: Gazzetta dello Sport (12/11/21)En ce qui concerne Radonjic, le serbe n’entre pas vraiment dans les plans de son entraîneur Jorge Jesus, avec seulement 5 matchs joués. Petit problème, son option d’achat de 8 millions d’euros ne sera levée qu’en fonction du nombre de matchs joués sous la tunique lisboète…