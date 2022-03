Mercato OM : Retour d’une épine dans le pied de Longoria…

Pablo Longoria n’a pas beaucoup de marge de manoeuvre sur le mercato. La masse salariale est encadrée par la DNCG, le président olympien va donc devoir jongler l’été prochain. D’autant que des joueurs vont revenir. Kevin Strootman ne devrait pas faire une seconde saison à Cagliari, et Radonjic qui disposait d’une option d’achat avec Benfica, ne va pas rester au Portugal…

Nemanja Radonjic ne va pas faire de vieux os au Benfica. En effet, selon le média Record, le club portugais a décidé de ne pas lever l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt de l’ailier serbe. NR7 va donc retourner à l’OM à l’issue de la saison. Longoria a tout de même récupéré 1M€ car le prêt été payant et économisé une partie de son salaire, mais par contre l’option d’achat de 7M€ ne sera pas levée.

Radonjic va rentrer, il ne s’est pas imposé au Benfica…

Les conditions pour que Radonjic reste définitivement à Benfica était qu’il dispute au minimum 45 minutes de jeu durant au moins 25 matchs toutes compétitions confondues. Et on est loin du compte, car le joueur n’a engrangé que 3 rencontres avec un minimum de 45 minutes de jeu (sur un total de 10). Radonjic sera donc à Marseille cet été, à un an de la fin de son contrat. Pablo Longoria va donc devoir trouver un club prêt à recruter l’international serbe, loin d’être simple. Encore un recrutement de l’époque Eyraud / Garcia qui ressemble à une catastrophe industrielle…

🔄 Nemanja Radonjic 🇷🇸 reviendra à l’OM en fin de saison. Benfica 🇵🇹 a décidé de ne pas lever l’option d’achat. #TeamOM | #MercatOM #OM 📎 Record pic.twitter.com/RC1ylmcjjL — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) March 11, 2022





