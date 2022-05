Mercato OM : Retour d’une piste bien connue au poste de latéral gauche !

L’Olympique de Marseille a toujours eu un problème au poste de latéral gauche… Pour venir épauler Kolasinac et Luan Peres, Longoria serait intéressé par un joueur bien connu des rumeurs mercato : Faouzi Ghoulam !

Ces dernières années n’ont pas été roses au poste de latéral gauche… Amavi a donné satisfaction quelques mois avec Villas-Boas et Rudi Garcia mais n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Retour de la rumeur Ghoulam !

Avec Luan Peres et Kolasinac, le coach argentin n’a pas encore trouvé la solution à ce poste… Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, ancien responsable de la communication du SCO d’Angers et insider du mercato, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Faouzi Ghoulam.

L’international algérien est toujours en difficulté au Napoli et chercherait une porte de sortie. L’AS Saint-Etienne pourrait également être tenté de le faire revenir depuis son départ en 2014… Une rumeur que les supporters marseillais ont l’habitude de voir… A prendre avec des pincettes donc !

La Ligue des Champions doit générer un effort différent – Jorge Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli est revenu sur les différentes attentes que les dirigeants pourraient avoir pour la saison prochaine. La possible participation de l’OM en Ligue des Champions est au cœur des questionnements.

« Il faudra voir avec la fin de saison et l’ambition de l’OM, pas la mienne. Chaque personne va analyser cela différemment. Est-ce que cet effectif pouvait jouer autant de matchs ? Il y aura un bilan fait par le staff et par les dirigeants et, de là, il y aura une décision prise par le propriétaire pour voir où il veut aller. Nous, on aura une lecture claire des besoins de l’OM et de la ville. Ça va dépendre de comment on termine la saison. La Ligue des Champions doit générer un effort différent, et est-ce qu’on veut aller chercher le titre de Ligue 1 ? Il faut voir si tout est concordant. Est-ce que les jeunes joueurs ont été à la hauteur ? Les dirigeants feront le bilan et le staff aussi. Si on arrive à se mettre d’accord, ce sera bien, sinon, ce sera compliqué. Que faire et où veut aller l’OM ? Dans quel type d’eau on veut naviguer ? Où on va et avec quoi ? Pour nous, on a réalisé une belle saison, mais peut-être que les dirigeants diront que c’est moyen, les supporters et les journalistes auront leur avis. Si on arrive à unir nos voix, on sera sur le bon chemin, sinon ce sera difficile. Il y a le sportif, l’économie et les exigences de chacun à prendre en compte » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (06/05/2022)