Mercato OM : Retour en arrière pour Luis Henrique ?

Après la rupture des négociations avec Flamengo, Luis Henrique pourrait finalement s’envoler vers Botafogo, c’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste italien Gianluigi Longari. L’OM serait en pourparlers avec l’ancien club du brésilien.

Luis Henrique encore et toujours sur le départ, mais où? Chaque semaine il semble proche d’un accord avec une nouvelle équipe mais ça bloque à chaque fois. Après le Torino où le club était d’accord avec l’OM mais pas avec Luis Henrique, après Flamengo où le club était d’accord avec l’ailier marseillais mais pas avec l’OM, Longoria négocie maintenant un retour à Botafogo pour Luis Henrique.

Le président marseillais entend toujours récupérer la majeure partie de ce qui a été investi pour s’attacher les services du brésilien en 2020 (8M€). Comme avec le Torino, il essaierait de négocier pour un prêt avec option d’achat d’un minimum de 6M€. Pour le moment, le journaliste italien Gianluigi Longari évoque des négociations entre les deux clubs mais un accord n’est pour le moment pas proche d’être trouvé. Une chose est sûre, Luis Henrique partira cet été, mais où ? Longoria aimerait clôturer ce dossier rapidement afin de pouvoir se concentrer sur l’arrivée de nouveau joueur. Pour rappel, le FC Nantes, le PSV et le Napoli sont aussi intéressés par le profil de l’ailier marseillais.

#OM per Luis Henrique trattativa in corso con il #Botafogo. Ancora non vicina alla conclusione ma forte interesse del club brasiliano

— Gianluigi Longari (@Glongari) July 6, 2022