Mercato OM : Retour en grâce pour ce flop prêté !

Actuellement prêté par l’Olympique de Marseille à Almeria en Espagne, Luis Suarez s’est distingué ce week-end avec son équipe. L’attaquant colombien a été élu homme du match lors du match nul de son équipe contre le Celta Vigo.

Recruté lors du mercato estival, Luis Suarez n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Il a depuis été prêté cet hiver à Almeria en Espagne. Le buteur colombien revit sous ses nouvelles couleurs. Il s’est une nouvelle fois montré décisif ce week-end contre le Celta Vigo (2-2). Il a délivré une passe décisive sur le deuxième but de son équipe inscrit par Puigmal. Au cours de cette rencontre, l’attaquant de 25 ans s’est montré très remuant sur le front de l’attaque, se montrant très disponible et offrant plusieurs solutions à ses coéquipiers tout au long de la partie. Cette performance lui a permis d’être élu homme du match par le quotidien espagnol « El Desmarque ».

Titulaire indiscutable depuis son arrivée

Arrivé à Almeria au mois de décembre 2022, Luis Suarez s’est rapidement imposé comme le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque. Le buteur de 25 ans s’est très vite adapté à sa nouvelle équipe et au nouveau système de son entraîneur Rubi. Depuis son arrivée, il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Suarez a aussi débuté douze rencontres sur quatorze possibles depuis le mois de janvier. Malgré son match nul obtenu ce week-end sur la pelouse du Celta Vigo, Almeria occupe toujours la 18ème place du classement. L’option d’achat de l’attaquant colombien fixé à 8,5 millions d’euros sera automatiquement si le club parvient à se maintenir en Liga.

C’est comme si Luis n’était pas un nouveau joueur de l’effectif

« C’est un attaquant qui vient d’une grande équipe du championnat français et qui avait payé 10M€ pour lui. Luis Suarez est très agressif et va marquer beaucoup de buts. Je m’entends très bien avec lui et il est déjà complètement intégré dans le groupe. C’est comme s’il n’était pas un nouveau joueur de l’effectif.». Alejandro Pozo – source : Youtube UD Almeria (13/12/2022)