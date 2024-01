Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier Martial ?

L’Olympique de Marseille doit se renforcer lors de ce mercato d’hiver. Le club cherche surtout à se faire prêter des joueurs qui ont besoin de se relancer. Alors que l’on évoquait un refus de l’OM pour Martial, le club serait bien intéressé par cette opportunité…

Anthony Martial aurait été proposé à l’OM, un dossier que la direction olympienne aurait rejeté (voir ci-dessous). Mais selon une source proche du dossier qui s’est confié au Sun, c’est plutôt le joueur qui veut terminer son contrat à Manchester. « L’intérêt pour Anthony reste élevé. Il n’est peut-être pas très populaire à Manchester United, mais des clubs européens s’intéressent à lui. L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier. Le problème, c’est le joueur lui-même. Dans l’état actuel des choses, il prévoit de terminer son contrat et de reconsidérer ses options à l’été. Anthony considère que son prochain mouvement est crucial, il n’a donc pas l’intention de se précipiter pour prendre une décision sur son avenir ».

Selon TeaTALK, « Anthony Martial et son entourage auraient tenu une réunion de transfert avec les responsables de Fenerbahce cette semaine pour tenter de finaliser son départ de Man United. L’attaquant a déjà été refusé par le club français de Marseille. » L’attaquant français de 28 ans sera libre en juin prochain même s’il dispose d’une année de plus en option. Martial, formé à Lyon, a participé à 13 matches de Premier League cette saison pour un seul but marqué en championnat. Pour rappel, United avait déboursé 60M€ en 2015 pour le faire venir de Monaco…

