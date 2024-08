Mercato OM : Retournement de situation pour Mughe !

Selon L’Équipe, François-Régis Mughe a annoncé sa volonté de changer de club avant la fin du mercato estival. L’international camerounais aimerait intégrer un club où son temps de jeu serait plus élevé.

Il avait prolongé son contrat et il était parti en prêt à Dunkerque l’hiver dernier en snobant sa sélection. Alors que l’on imaginé l’ailier droit s’inscrire dans la durée à Marseille, l’arrivée de De Zerbi semble avoir tout changé. Il devait être cédé temporairement dans le cadre d’un prêt, François-Régis Mughe a finalement l’intention de s’en aller de l’Olympique de Marseille définitivement. L’ailier ne se sent plus à sa place dans l’équipe phocéenne et des clubs se sont manifestés pour recruter le joueur.

« Je ne me sens plus à l’aise ici »

François-Régis Mughe a fait part de son envie de quitter l’OM pour de bon. « La direction a demandé à mes représentants de trouver un prêt à partir du moment où j’ai été mis dans le loft, mais je ne me sens plus à l’aise ici », explique l’attaquant au journal L’Équipe. « Le but pour moi, c’est de partir définitivement avant la fin du mercato. J’ai besoin de temps de jeu et d’un club sur le long terme où je peux me relancer », ajoute-t-il.

Quelle équipe pour Mughe

Des clubs de Ligue 2 sont d’accord pour recruter François-Régis Mughe en prêt : Martigues et Dunkerque. Les nordistes l’avaient déjà accueilli la saison dernière. L’international camerounais s’était blessé, mais garde un bon souvenir de ce club. « J’ai joué deux matchs en arrivant, puis je me suis blessé à la cuisse à l’entraînement », rappelle l’ailier à L’Équipe. « Je suis revenu un peu trop tôt je pense et j’ai rechuté. C’est dommage car le club m’avait très bien accueilli. C’est pour partir en prêt que j’ai décidé de ne pas faire la CAN avec mon pays donc c’est encore plus dommage. »

Si Mughe à l’intention de partir définitivement, il devra se tourner vers un club étranger. Le club émirati d’Al Wasl s’est manifesté, au même tire que Saint-Trond, en Belgique.

à lire aussi : Mercato OM : L’arrivée de Greenwood fait grincer des dents en Angleterre

À lire aussi : OM : WAHI sifflé AU VELODROME ! Le GROS DOSSIER MERCATO, qui en ATTAQUE?