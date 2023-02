Mercato OM : Riolo a de grosses interrogations sur ce recrutement de Longoria…

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face au PSG (0-3) ce dimanche au stade vélodrome lors du match de clôture de la 26e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport Daniel Riolo est revenu sur le faible temps de jeu de la recrue Vitinha.

Dans l’émission l’After Foot sur le RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la défaite de l’OM contre le PSG ce dimanche soir. Il en profite pour soulever ses interrogation sur le manque de temps de jeu accordé à la recrue phare du mercato hivernal, Vitinha…

A lire aussi : OM : Igor Tudor s’explique sur ce choix fort, très décrié

A lire aussi : OM – PSG (0-3) : Mbappé, Bailly, Titre de Champion,… La réaction à chaud des supporters Marseillais…

On est le 26 février, il va quand falloir poser la question de Vitinha

« Je trouve que l’OM a eu par moment des situations mal exploitées. Il y a eu des phases de jeu, dont deux grosses occasions en début de match pour Nuno Tavares qui peuvent changer la donne. Cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner le match, mais mener 1-0 dans un tel match cela peut devenir quelque chose d’intéressant. Après il faut être habile devant et c’est là que tu vois qu’il te manque des joueurs. On est le 26 février, il va quand falloir poser la question de Vitinha. 30M€ pour le recruter, tu ne le vois pas la première semaine ok, mais il est venu pour quoi en fait ? Il y a un problème ? Il se sont aperçus à l’entrainement que c’est une banane ? Je suis quand même très étonné de ce qui est en train de se passer avec ce joueur. Et c’est pareil pour Ounahi, les deux recrues ne sont quasiment pas utilisées. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (26/02/2023)