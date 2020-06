Mercato OM : Riolo a une idée pour le successeur de Villas-Boas en 2021…

Dans l’After Marseille sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur les récentes déclarations d’André Villas-Boas. Le coach portugais, qui ne devrait rester qu’une année supplémentaire, devra être remplacé. L’éditorialiste de la radio a une idée pour lui succéder !

Ce week-end, André Villas-Boas a une nouvelle fois confirmé son envie de devenir président du FC Porto un jour. Devant les journalistes portugais, il a même annoncé qu’il ne resterait qu’une saison supplémentaire à l’Olympique de Marseille avant une destination plus exotique.

S’il faut que tu réserves Laurent Blanc et Frank Passi, tu peux le faire dès maintenant ! — RIOLO

Dans un podcast consacré à l’actualité du club marseillais, Daniel Riolo s’est exprimé sur le départ d’AVB qui se profile… Il a même tenté de lui trouver un remplaçant pour 2021 : un duo d’ancien de l’OM !

A LIRE AUSSI : OM : Villas-Boas décrit son plan de carrière sur les 4 prochaines années !

« Villas-Boas? Ils ont eu une année bonus qui est un peu tombée du ciel qu’on attendait pas. Profitons de ça comme ça les choses sont claires. Ca va permettre à l’OM de penser à la suite. Ils savent que quoi qu’il arrive, Villas-Boas reste un an et c’est tout. Ils peuvent donc travailler plus librement sans que ce soit cacher etc : On cherche un entraîneur, on se met sur le dossier. Soit on cherche un mec qui ne bosse pas cette année. En tout cas ça permet de travailler ! S’il faut que tu réserves Laurent Blanc et Frank Passi, tu peux le faire dès maintenant ! :rires: »

Daniel Riolo – Source : RMC