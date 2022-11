Mercato OM : Riolo dénonce les méthodes de Longoria (y compris dans le dossier Kamara)

Même si Pablo Longoria a le flair pour le recrutement et que les marseillais sont satisfaits des recrues qu’il ramène, l’espagnol utilise des méthodes peu orthodoxes comme l’a révélé Cédric Bakambu lors d’une interview cette semaine.

L’international congolais avait notamment expliqué qu’il n’avait pas réussi à s’acclimater dans l’effectif de Tudor cet été, mais qu’il souhaitait quand même rester. L’attaquant faisant partie de la liste des indésirables, Pablo Longoria lui a mis la pression et ne l’a pas inscrit pour la Ligue des Champions. A l’entraînement, le numéro 13 jouait même arrière gauche ou arrière droit…

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a longuement parlé de l’affaire Bakambu.

« Ca explique les mœurs du foot : souvent on pointe du doigt ces joueurs qui n’honorent pas le maillot…etc. Mais là on a la version du joueur. Bakambu n’en veut pas à Longoria, c’est le business, sauf que cette fois c’est un business raté. Ce qui va commencer à poser problème pour Longoria c’est de ne pas faire rentrer l’argent dans le club et c’est d’en dépenser. Bakambu aurait dû rapporter de l’argent et il n’a rien rapporté. » Daniel Riolo – RMC Sport

Ses méthodes peuvent êtres préjudiciables pour le club

Le journaliste s’en est donc pris aux méthodes déployées par Longoria pour parvenir à ses fins.

« Qu’il y ait eu dans le passé des mecs peut-être pire, d’accord très bien, mais de là à trouver normal quand tu es président de l’OM, que tu as été placé là par une agence de joueurs, Soccer Base et que tu fasses pression sur les joueurs au moment de leur prolongation ou que tu fasses en sorte qu’ils changent d’agent pour aller quelque part ou sinon tu les vire ? Moi ça me plait pas. Que tu dises que ce sont des méthodes que tu retrouves partout c’est vrai, malheureusement on peut voir ça ailleurs, mais ce ne sont pas de bonnes méthodes dans le football actuel. […] Ses méthodes peuvent êtres préjudiciables pour le club. » Daniel Riolo – RMC Sport

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM veut un Français qui va disputer la Coupe du Monde au Qatar?