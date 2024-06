Mercato OM : Riolo emballé par la « très sérieuse » piste De Zerbi !

Roberto De Zerbi est tout proche de s’engager avec l’OM, une information sortie en Italie et confirmée par les médias français RMC, FootMercato, l’Equipe mais aussi Fabrizio Romano ! Le journaliste Daniel Riolo y est allé de son petit tweet !

Le journaliste de l’After sur RMC s’est dit emballé par l’idée et confirme le sérieux de cette option De Zerbi. « La piste Roberto De Zerbi a l’OM est très sérieuse. Idée très excitante… »

La piste Roberto De Zerbi a l’OM est très sérieuse. Idée très excitante @AfterRMC — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 13, 2024





Fabrizio Romano confirme les négociations avancées entre l’OM et Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille a envoyé une proposition de contrat à Roberto de Zerbi. Des négociations sont en cours pour parvenir à un accord, pas encore conclu mais en cours. De Zerbi, meilleur candidat à l’OM ! »

De Zerbi, négociations en cours !

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent contract proposal to Roberto de Zerbi. Negotiations are taking place to reach an agreement, not done yet but underway. De Zerbi, strongest candidate for OM job 🇮🇹 pic.twitter.com/VGcUD4kbo3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

Le journaliste spécialisé dans le mercato pour RMC, Fabrice Hawkins a confirmé les négociations avancées avec De Zerbi. L’option Conceiçao serait refroidie. « Roberto de Zerbi est la priorité de l’OM. Négociations avancées mais pas encore d’ accord total. L’ OM aimerait lui offrir 3 ans de contrat. La piste Sergio Conceiçao s’est refroidie ! »

Contrat de 3 ans proposé à De Zerbi !

🚨Roberto de Zerbi est la priorité de l’OM ➡️ Négociations avancées mais pas encore d’ accord total 🔹L’ OM aimerait lui offrir 3 ans de contrat. 🔹La piste Sergio Conceiçao s’est refroidie pic.twitter.com/uZ4Os3Ijqk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 13, 2024

En effet, selon Michele Criscitiello de SportItalia, « Mariage surprise pour Roberto De Zerbi : « Marseille a accéléré pour l’ancien joueur de Brighton, qui aimait le court, voyant l’expérience en Ligue 1 comme une avancée supplémentaire pour sa carrière. Les deux parties sont très proches. » Le média précise d’ailleurs « Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM, ​​qui a accéléré ces dernières minutes. De Zerbi a accepté le projet marseillais, voyant dans la possibilité d’accéder à la Ligue 1 une avancée dans sa carrière. Celle en France serait la troisième expérience consécutive à l’étranger pour l’entraîneur de Brescia qui, après le Shakhtar Donetsk et Brighton, a choisi Marseille pour faire un pas en avant dans sa carrière. »

Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM

ESCLUSIVA: DE ZERBI- MARSIGLIA VICINISSIMI Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime. #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 13, 2024