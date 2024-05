Mercato OM : Riolo explique ce qui pourrait convaincre Fonseca !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM peut monter à la 6e place en cas de victoire face à Reims ce soir. Pour autant, le club aura-t-il les moyens de convaincre un bon coach de venir à Marseille avec cet effectif à remodeler et sans Ligue des Champions. Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation.

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a fait le point sur la situation de l’OM. Il estime qu’une offre de projet à long terme peut être un argument pour convaincre un Paulo Fonseca de venir. Il estime cependant que Pablo Longoria va devoir récupérer des joueurs techniques.

🎙️ » Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca avec un projet de trois ans. » Daniel décrypte le plan que Longoria et la direction de l’OM devraient mettre en place pour essayer de convaincre Fonseca de rejoindre Marseille. pic.twitter.com/OfqKDRzg60 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2024

« Longoria, que je croyais résigné, a fini par gagner cette guerre, il arrive combatif. Il va continuer à bosser avec Benatia et leur première mission c’est le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais pour le faire sortir d’une équipe qui va surement jouer le Ligue des Champions pour venir dans un club qui au mieux jouera la C3, ça veut dire que tu va devoir le convaincre sur un projet de 3 ans, ils vont lui donner les moyens et le temps de travailler. Ils ont besoin d’un défenseur, même plus si Balerdi s’en va car il ne refuseront pas une offre de 20M€. Est ce que qu’Aubameyang reste ? Si oui tu as ton buteur, Rongier va finir par revenir. Tu as peut être 6 joueurs de haut niveau. Il va falloir recruter 4 à 5 joueurs de ballon, car Fonseca il a besoin de ça. Ce n’est pas avec Sarr, Moumbagna ou Ndiaye que tu vas y arriver. Il y a eu beaucoup de blessés, un problème avec le staff médical, » a précisé Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot sur RMC.

