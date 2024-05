Mercato OM : Riolo explique que Longoria pourrait se rabattre sur une surprise ou ce coach français !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille ne devait pas jouer de coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation qui va compliquer la situation de Pablo Longoria dans le recrutement d’un bon entraineur…

Alors que la priorité de Pablo Longoria et Mehdi Benatia est Paulo Fonseca, que le nom de Gallardo est évoqué et que Sergio Conceiçao aurait refusé l’offre olympienne, un coach moins expérimenté pourrait être contacté. Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo estime qu’Habib Beye peut devenir la roue de secours du président olympien. « Beye à Nice ? Attention, car si l’OM n’est pas européen et n’arrive à faire aucun des entraîneurs qu’ils ont actuellement dans leur podium de recherche, attendez qu’ils aillent chercher Habib (Beye) ou un entraîneur inattendu pour l’OM. Car ils sont partis avec des ambitions, en mode ‘on va être en coupe d’Europe’, en visant Fonseca ou Gallardo. Mais ce sont des entraîneurs qui coûtent très cher et je me demande s’ils ne vont pas revoir leurs ambitions à la baisse. Pourquoi pas miser sur un entraîneur comme ça, il va y avoir une telle valse des bancs cet été qu’il faut s’attendre à beaucoup de choses »

A LIRE AUSSI : OM : Le terrible constat de Riolo ! Longoria pointé du doigt !

Habib (Beye) ou un entraîneur inattendu pour l’OM

Sur RMC, Habib Beye avait évoqué son avenir et a clairement ouvert la porte à l’Olympique de Marseille. « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »



Alors que la priorité de la direction est de faire signer le coach du LOSC Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble clairement compliquer le dossier. Dans l’After sur RMC ce jeudi soir, Daniel Riolo a donné ses information concernant le Milan et le coach portugais. « Fonseca est dans la la short list de Milan, il y a de fortes chances que cela soit lui, mais ils sont en train de discuter avec un autre coach dont je n’ai pas le nom et qui est un un peu préféré à Fonseca. Si cela ne se fait pas avec cet autre entraineur, ça sera Fonseca. Il a envie d’y aller, c’est un championnat qu’l connait bien, il parle la langue, il va jouer la Ligue des Champions, il y a tous les jours et il a entrainé en Italie (Roma)… »

Si cela ne se fait pas avec cet autre entraineur, ça sera Fonseca