Mercato OM: Riolo fracasse ce joueur pisté par Villas-Boas

Selon L’équipe, Villas-Boas aimerait attirer M’Baye Niang à Marseille cet été. Du côté du joueur, il n’est pas insensible à l’intérêt marseillais…

Le journaliste RMC Daniel Riolo a dézingué Mbaye Niang au micro de l’After sur RMC :

Il n’est pas rigoureux et il est inconstant– RIOLO

« Ce gars là a des qualités, on ne peut pas dire le contraire. Mais tout ce qu’on voit depuis le début avec ce joueur, c’est qu’il est inconstant, pas assez professionnel, pas rigoureux avec un caractère difficile. Il a des histoires partout où il est passé, il n’est pas assez travailleur à l’entrainement. On oublie toujours mais quand on est à Rennes c’est totalement différent que Marseille, la pression peut fracasser la tête d’un joueur. Et de toute manière, l’OM n’a pas les moyens de prendre un joueur aussi cher, encore pire si c’est pour prendre la place de Benedetto ». Daniel Riolo— Source: After Foot RMC