Mercato OM : Riolo liste les « merguez » du recrutement !

Avant la reception de l’OGC Nice ce mercredi soir, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la situation de l’OM dans l’After mardi soir. Il liste les ratés du recrutement olympien depuis janvier 2023 !

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo s’interroge sur le recrutement des attaquants depuis plusieurs années, une nouvelle fois le journaliste pointe du doigt sa nouvelle fixette Faris Moumbagna. « Peut-être que j’ai une trop grande considération de ce que doit être l’OM. Mais ils ont enchaîné Vitinha, 32M€, il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème, derrière il y a un été pas très bien géré, et arrive un nouveau mercato, et on me sort ce joueur (Faris Moumbagna). Donc au bout d’un moment on se demande ce qui se passe à l’OM. Eux aussi peuvent faire une trouvaille de temps en temps, un mec un peu fin. Ils arrivent avec ce gars un peu costaud. Je ne vais pas répéter ce qu’a dit Gasset. Un entraîneur est censé protéger son joueur et là, sans s’en rendre compte, il a mis de l’herbe morte et du fumier autour de lui sans s’en rendre compte. Donc moi à côté, je suis super gentil et j’en prends plein la gueule alors que je pose juste une question. Il y a un problème avec les attaquants à l’OM. Depuis 5 ans, le nombre de merguez qu’ils ont recrutés devant, c’est juste une folie ! » L’OM a tout de même aussi recruter Arek Milik, Alexis Sanchez ou encore Aubameyang…

#Gasset : « Moumbagna? Quand je l’ai vu la première fois, j’ai pensé à Brandao tout de suite. Même gabarit, gaucher… C’est un jeune joueur qui a besoin de travailler techniquement, dans les déplacements. Il va vite, on s’en rend pas toujours compte parce qu’il se positionne mal… pic.twitter.com/pJ2BJflTKT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 23, 2024



🎙️ » En 5 ans le nombre de merguez qu’ils ont recruté devant c’est juste une folie ». Daniel est revenu sur les mauvais recrutements consécutifs de l’Olympique de Marseille. pic.twitter.com/bf4T8Hkoil — After Foot RMC (@AfterRMC) April 23, 2024





Encore beaucoup d’absents à l’OM, par contre Amir Murillo a fait son retour et Jean Louis Gasset est ravi de pouvoir compter sur lui. « Murillo? C’est la belle découverte. L’homme et le joueur. Il a subi une blessure et une rechute qui l’ont emmené à l’opération. J’ai connu des gens dans ce cas et qui ont mis beaucoup de temps à revenir par l’appréhension. Lui, il est revenu vite, il n’a pas eu de matchs avec la réserve ou quoi. Je l’ai pris avec nous à Lisbonne pour qu’il respire le groupe. Puis j’ai vu dans son regard qu’il allait assumer. L’intervention qu’il a eu, elle est peu commune. C’est le genre de joueur que j’adore. L’homme est très attachant. Marseille a fait une très belle recrue ».

Murillo, c’est le genre de joueur que j’adore. L’homme est très attachant