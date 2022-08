Mercato OM : Riolo s’interroge sur la gestion de Longoria

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le début de saison de l’OM et sur les changements apportés à l’équipe par Longoria. Selon lui toute la stabilité qu’avait apporté Jorge Sampaoli la saison dernière a volé en éclats.

Après une saison réussie avec Jorge Sampaoli, le départ de l’argentin a totalement rebattu les cartes à l’OM. L’arrivée de Tudor a totalement bouleversé la hiérarchie et les méthodes d’entraînements sont radicalement opposées à celle de son prédécesseur. Pour Daniel Riolo, Pablo Longoria a mal gérer le changement d’entraîneur et estime que la refonte de l’effectif n’est pas une bonne chose pour l’équilibre du club.

Il ne faut pas que Longoria prenne l’OM comme un jeu Football Manager géant

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Encore une à deux recrues (dont une surprise) ?

» Ce n’était pas attendu du tout que ça soit aussi mouvementé à l’OM pendant l’intersaison. On peut s’interroger sur ce que fait Longoria. J’ai du mal à cerner son ambition parce qu’ il a commencé à construire une histoire très intéressante depuis qu’il est arrivé. Il avait continué la saison dernière quelque chose d’intéressant avec Sampaoli. Il avait créé une certaine relation entre le public marseillais et cet entraîneur. Il a offert une super saison aux supporters qui s’est terminée dans la joie. On a l’image de Longoria toujours à fond dès que l’OM marque et tous les gens autour de lui étaient très heureux. Il y avait beaucoup d’émotion. Il a eu des soucis certes mais ça s’est bien terminé. On s’attendait à ce que l’histoire continue. Finalement tout s’est achevé sans que personne ne verse une larme. On a appris que Sampaoli avait déjà prévu de partir en cours de saison. Il a estimé qu’il ne pourrait pas s’appuyer sur l’équipe qu’il a bâtie et qu’il ne pourrait pas être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Tout s’est effondré d’un coup. Cela ramène un peu ce que doit être l’OM contre son gré. C’est-à- dire un club de passage où on essaye des joueurs et on tente des paris. Je n’en peux plus de ces arguments. On a tout chamboulé à l’OM. La défense de la saison dernière n’existe plus. On empile les joueurs offensifs. Pour Alexis Sanchez, c’est encore un pari de la direction. Je lui souhaite de réussir mais ils misent sur un joueur dont le prime est dépassée depuis 5 ans. On ne sait pas comment cela va jouer devant, on ne comprend pas le système de Tudor. Longoria a choisi un entraîneur qui a les méthodes opposées à Sampaoli. Tout le groupe a été habitué aux méthodes de l’argentin. Parmi les cadres de la saison dernière, Saliba et Kamara sont partis. Guendouzi est totalement perdu. Il a fait une super saison, il a créé une vraie relation avec le public marseillais et avec l’ancien entraîneur, maintenant il doit tout reprendre à zéro. Payet c’est la même chose. Avec lui ça ne pourra marcher que s’il y a une vraie relation de confiance avec l’entraîneur. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Je ne dis pas que cela ne va pas marcher, ça va prendre du temps mais pour l’instant ce n’est pas terrible. Il ne faut pas que Longoria prenne l’OM comme un jeu Football Manager géant. Longoria est un bon président, c’est quelqu’un d’intelligent mais il doit faire attention à la gestion de son club. » Daniel Riolo – Source : After Foot (17/08/2022)