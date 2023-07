Mercato OM : RMC Sport detruit la rumeur Saint-Maximin !

Malgré les informations sorties dans la presse britannique récemment, pour RMC Sport, l’intérêt de l’OM pour Allan Saint-Maximin n’existe pas. L’ancien monégasque ne ferait pas partie des cibles de Pablo Longoria pour ce mercato estival.

Allan Saint-Maximin ne devrait pas signer à l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs rumeurs venues du Royaume-Uni annonçaient un intérêt de l’OM pour l’ancien stéphanois, RMC Sport a hier annoncé que le club phocéen ne ciblait pas Saint-Maximin.

Les qualités de l’ailier français semble pourtant correspondre à ce que Marcelino souhaite pour jouer sur les côtés de son 4-4-2, mais le prix demandé par Newcastle a sûrement calmé les ardeurs olympiennes. Le club anglais souhaiterait récupérer entre 30 et 40 millions dans une potentielle vente du Français, trop cher pour l’OM…

Si l’OM n’est pas sur Allan Saint Maximin, le club phocéen aime cependant beaucoup l’international sénégalais, Iliman Ndiaye. L’attaquant de Sheffield United arrive à un an de la fin de son contrat et Pablo Longoria semble avoir flairé la bonne affaire. Le club anglais ne demanderait que 15 millions d’euros pour se séparer d’Ndiaye.

Les dirigeants marseillais font cependant face à une gros concurrence, notamment venue d’Angleterre et ne souhaiterait pas participer à l’escalade financière pour le joueur. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants de l’OM seraient très intéressé par le natif de Rouen mais à » leurs conditions ».

« Les jours à venir seront cruciaux pour l’avenir d’Iliman Ndiaye. l’Olympique de Marseille veut le signer mais… à leurs conditions.

Il y aussi quelques clubs de Premier League dans la course notamment Everton, qui souhaite le recruter depuis avril. »

Crucial days ahead for Iliman Ndiaye’s future. Olympique Marseille want to sign him but… at their conditions. ✨🇫🇷

There also several Premier League clubs in the race including Everton, keen on signing him since April. pic.twitter.com/18LXRDUzRi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023