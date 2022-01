Mercato OM : Rolland Courbis veut que ce Marseillais se trouve un autre club !

Recruté à l’été 2020, Luis Henrique peine à s’imposer dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Rolland Courbis veut le voir quitter le club pour prendre de l’expérience en prêt !

Le cas de Luis Henrique interroge forcément… L’ailier brésilien avait montré de belles choses lors de ses premiers matchs mais a vite sombré et s’est enfermé dans un style de jeu trop frileux, sans prise d’initiative…

En ce moment, l’OM c’est trop haut pour Henrique — Courbis

Au micro de RMC, Rolland Courbis s’est exprimé sur la situation de l’ancien joueur de Botafogo. Il aimerait le voir quitter l’Olympique de Marseille en prêt afin de prendre de l’expérience et revenir à un meilleur niveau !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Luis Henrique a tranché ?

» Je pense qu’il faut que Luis Henrique trouve le bon club pour être prêté, c’est mieux pour lui et pour l’OM. Il doit y avoir chez lui une marge de progression qui doit exister. Mais en ce moment c’est trop haut pour lui, il y a une crise de vertige pour lui d’être à l’Olympique de Marseille » Rolland Courbis – Source : RMC (25/01/22)

Pablo Longoria qui l’a recruté il y a un an et demi garde confiance. Le président de l’OM veut lui laisser du temps, il l’avait expliqué la semaine dernière en marge de la présentation de Sead Kolasinac…

On a confiance en l’avenir de Luis, il va se développer — Longoria

« C’est vrai que la situation de Luis Henrique peut ouvrir à des discussions. Mais il a besoin de jouer et je pense qu’il a la possibilité de le faire ici. Dans le dernier match (Strasbourg), il a eu un impact physique important, a créé des espaces. On a confiance en l’avenir de Luis, il va se développer. Il n’a que 20 ans. On croit beaucoup en lui. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’idée d’un prêt lors du prochain mercato hivernal est évoquée, et l’ailier a logiquement été interrogé sur cette possibilité. Sa réponse est sans ambiguïté.

Je ne veux pas aller ailleurs — Luis Henrique

« Je veux continuer à jouer ici, c’est le club qui m’a fait venir. En plus, les supporters reviennent dans les stades et je ne veux pas aller ailleurs. » Luis Henrique – source : Conférence de presse (17/12/2021)