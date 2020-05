Mercato OM: Rothen « Les joueurs en fin de contrat en 2021 ne prolongeront pas »

L’ancien parisien Jérôme Rothen est proche de Florian Thauvin, les deux hommes ont joué ensemble à Bastia. Désormais consultant pour RMC, il a donné des indications sur l’avenir de certains marseillais…

Steve Mandanda, Jordan Amavi, Valère Germain, Maxime Lopez et Florian Thauvin seront en fin de contrat en 2021. Jérôme Rothen a révélé que ces joueurs ne souhaitent pas prolonger leurs contrats. Selon l’ancien monégasque, les marseillais reprochent à Jacques-Henri Eyraud de ne pas donner de nouvelles aux joueurs concernant une éventuelle prolongation.

Les problèmes financiers, ce n’est pas la faute des joueurs– Rothen

A lire aussi : OM / Lyon : Aulas remet un nouveau tacle à Eyraud

« L’essentiel c’est que les joueurs ont réussi a convaincre Villas-Boas de rester la saison prochaine. Les joueurs veulent découvrir la LDC avec l’OM même si il y a des offres, et notamment pour les meilleurs joueurs, même si ce n’est pas la stratégie d’Eyraud. Les joueurs en ont rien a faire du besoin de vendre des dirigeants. Les erreurs financières c’est pas la faute des joueurs, c’est la faute du président Eyraud. Je pense que les joueurs qui ont la meilleur valeur marchande reprochent à Eyraud de ne pas les prolonger, à un an de la fin de leur contrat. Le pacte entre les joueurs et le coach lui aussi en fin de contrat, c’est de faire la meilleure saison possible la saison prochaine. Les joueurs en fin de contrat que j’ai eu au téléphone, veulent faire la meilleure saison possible à l’OM mais ils ne prolongeront pas c’est trop tard. Je soupçonne les joueurs d’avoir fait un pacte pour ne pas partir et laisser les dirigeants avec leurs problèmes financiers. » Jérôme Rothen— Source: team Duga RMC