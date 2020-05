OM / Lyon : Aulas remet un nouveau tacle à Eyraud

Invité sur France Info ce mercredi matin, le président de Lyon Jean-Michel Aulas a de nouveau tacle le dirigeant olympien Jacques Henri Eyraud.

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas était invité sur France Info. Il a évoqué sa communication offensive sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter et a taclé au passage le président Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM.

J’AI été diffamé — AULAS

A lire aussi : OM Mercato : Rothen révèle que des joueurs importants ont rassuré AVB. Ils refuseront de partir en cas d’offres !

« Il y a eu des écarts et un certain nombre d’excès. De ma part? Très peu.L’utilisation du tweet n’est pas une mauvaise chose en soi, explique-t-il. Elle peut l’être de manière efficace et pérenne. J’ai été diffamé. Jacques-Henri Eyraud est un dirigeant… Je sais qu’un certain nombre d’autres dirigeants comme Bertrand Desplat ont dit que Jacques-Henri Eyraud était un jeune dirigeant qui pouvait s’améliorer. On donne une image tout à fait bonne quand on peut s’exprimer comme je le fais ce matin de manière saine et posée. » Jean Michel Aulas — Source: RMC Team Duga