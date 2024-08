Mercato OM : Rowe, Laurienté, Harit… ça va encore bouger !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reprend ce samedi avec un premier match de Ligue 1 saison 2024/2025 à Brest. Pablo Longoria a globalement reconstitué son onze avec 7 nouveaux titulaires recrutés? Il manque encore un joueur offensif !



En effet, à gauche, Luis Henrique devrait débuter mais ne devrait pas être le titulaire du poste cet saison. En effet, l’OM cherche encore à recruter un ailier et explore plusieurs options comme le confirme l’Equipe ce vendredi. « Jonathan Rowe (21 ans, Norwich City) est toujours convoité, et les discussions entre clubs ont été un peu plus fructueuses cette semaine. Armand Laurienté (Sassuolo, 25 ans) fait aussi figure de solution, et l’OM a formulé une première offre au club italien, relégué en Serie B. Enfin, Amine Harit, qui n’est pas intéressé par le Genoa, pourrait être cédé. Il n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable par de Zerbi, malgré une utilisation importante lors des matches de préparation. »

Rowe ou Laurienté pour le couloir gauche, Harit vers la sortie ?



Selon La Provence, « le club avance aussi sur le dossier de Jonathan Rowe, ailier gauche de Norwich. Les positions se rapprochent avec les Canaris concernant le Britannique qui a brillé en Championship la saison dernière (12 buts). » Rowe sera-t-il le dernier rouage de l’attaque totalement renouvelée, avec Greenwood, Wahi et Carboni ?



Selon l’Equipe « une arrivée éventuelle de Rowe apparaît complexe, à ce stade de la semaine, mais le mercato marseillais est toujours plein de rebondissements. » Si le joueur a été écarté du groupe de Norwich, l’offre de l’OM esitmée à 12M€ selon The Telegraph n’a pas convaincu le club anglais. Reste à savoir combien la direction olympienne est prête à miser dans ce dossier…



Le dossier Rowe, complexe !

C’est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Johannes Hoff Thorup a donné son avis concernant le transfert de ses joueurs, une opinion plutôt favorable. L’OM souhaite recruter Jonathan Rowe pour renforcer son attaque. Ce transfert pourrait bien avoir lieu dans les prochains jours.

Hoff Thorup : « C ‘est positif que nous ayons des joueurs qui intéressent d’autres clubs »

Johannes Hoff Thorup admet que la situation actuelle est complexe, surtout lorsqu’elle survient à une période aussi critique. « C’était une décision trop tardive. Cela ne doit évidemment pas se faire les jours de match », déclare l’ancien coach du FC Nordsjælland, faisant référence aux conséquences que les transferts de dernière minute peuvent avoir sur l’équipe. « Il est juste de dire que cela peut avoir un impact sur le groupe et sur le niveau de performance », ajoute-t-il.

Hoff Thorup voit aussi le bon côté des choses. « Je pense que c’est positif que nous ayons des joueurs qui intéressent d’autres clubs », explique l’entraîneur de 35 ans, en remarquant que ses joueurs ont de la valeur aux yeux du monde.

Hoff Thorup est prêt à lâcher Rowe

Parmi les joueurs les plus en vue, Jonathan Rowe est l’un des noms les plus cités. L’ailier gauche natif de Londres intéresse particulièrement l’Olympique de Marseille. Johannes Hoff Thorup a indiqué que d’autres membres de l’équipe pourraient être concernés par des transferts. « Nous devons être prêts à ce que quelque chose se produise, pas seulement avec Jonny (Rowe), mais avec d’autres pendant le reste de la fenêtre des transferts », précise l’entraîneur de Norwich City.