Rowe, Sternal, le duel Nketiah / Wahi, Moukoko… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque week-end FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Au programme ce dimanche : Rowe, Sternal, le duel Nketiah / Wahi, Moukoko…

Hugo FTBL (youtubeur spécialisé dans le football), Adam Lablack (acteur et réalisateur) et les journalistes du FCM, ont discuté des cas Eddie Nketiah et Elye Wahi, lors de l’émission Apéro Mercato de ce jeudi.

Wahi ou Nketiah ? C’est la question que tous les supporters marseillais se posent en ce moment. L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, et ces deux attaquants sont les principaux candidats pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Hugo FTBL, youtubeur spécialisé dans le football, ne cache pas sa préférence pour l’international anglais. « Nketiah a été entraîné par Arteta et par Bielsa. Il a un parcours », explique le fan de l’OM. « Il est beaucoup plus expérimenté et c’est beaucoup plus sûr selon moi. Entre les deux pour le même prix, je trouve qu’il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre. Nketiah a été entraîné par de très grands coachs qui ont une philosophie proche de celle de Roberto De Zerbi. Il connaît le haut niveau et la pression de grands clubs, là où Wahi n’a été mis sous pression qu’à Lens. »

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, les dirigeants olympiens favoriseraient Nketiah. Les négociations difficiles entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, concernant le transfert de Wahi, profitent à l’international anglais. L’OM a d’ailleurs fait une nouvelle offre à Arsenal, pour acquérir l’attaquant de 25 ans.

Le feuilleton interminable de Nketiah n’en finit plus. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant d’Arsenal. Les négociations se poursuivent.

Comme annoncé ces derniers jours, les pourparlers entre l’OM et Arsenal ont repris pour tenter de trouver un accord sur le montant du transfert. Après avoir fixé un tarif prohibitif d’environ 50 millions d’euros, les gunners ont accepté de revoir leurs prétentions fortement à la baisse. Un montant autour de 30 millions d’euros pourrait suffire. Ce prix demeure toutefois encore trop élevé pour Marseille.

Cela n’empêche donc par les olympiens de poursuivre les négociations. Selon les informations du média britannique TEAMtalk, les agents de l’attaquant ont même fait le déplacement jusqu’à Marseille pour tenter de finaliser un accord. Reste donc désormais à savoir jusqu’à quel prix l’OM est prêt à mettre sur ce dossier.

Après avoir prolongé jusqu’en 2027, Enzo Sternal a gratté pas mal de temps de jeu pendant cette préparation. De quoi montrer son talent et s’intégrer peu à peu dans la rotation de De Zerbi.

Annoncé le 7 août, Enzo Sternal a prolongé son contrat jusqu’en 2027 et a pu gratter du temps de jeu pendant les matchs de préparation. De quoi taper dans l’œil de son coach, Roberto De Zerbi, et de s’intégrer dans le turnover. Selon La Provence, le coach italien voit en Enzo Sternal une solution crédible dans la rotation cette saison, l’ailier de poche a obtenu les garantis sportives qu’il désirait.

Vainqueur de la Gambardella la saison dernière, l’espoir français a même pu marquer ses coéquipiers, surtout Lilian Brassier : « Je ne vais pas vous cacher, j’aime bien le petit Enzo, c’est un bon joueur. Son avenir avec le groupe pro ? Je ne vais pas m’avancer sur son futur, c’est à lui de prouver et d’apprendre », a déclaré l’ancien défenseur du Stade Brestois.

Le mercato ne finit pas de bouger concernant l’attaque marseillaise. Après les pistes Wahi et Moukoko toujours en suspens, c’est Jonathan Rowe que l’OM viserait. L’état-major phocéen aurait même doubler Leeds sur le dossier de l’ailier anglais. Selon The Sun, les Marseillais sont sur le point de conclure un deal à 9 millions d’euros pour l’attaquant en provenance de Norwich. Auteur d’une saison à 13 buts et 4 passes décisives, le contrat de l’international espoir expire en juin 2025, un avantage dans le deal pour les olympiens.

