Mercato OM : Ruben Blanco est cash concernant la concurrence avec Pau Lopez

En conférence de presse, le nouveau gardien de l’OM, Ruben Blanco s’est exprimé sur sa relation et la concurrence avec Pau Lopez.

L’Olympique de Marseille a recruté Ruben Blanco pour devenir la doublure de Pau Lopez. Pour le gardien espagnol, il n’est pas question d’être le second mais plutôt être dans une concurrence.

« Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football. Avec Pau Lopez, on se connaît de la sélection des jeunes et on a joué contre en Liga. Il m’aide beaucoup dans le vestiaire. Ce n’est pas facile pour moi, c’est ma première expérience à l’étranger » Ruben Blanco – Source : Conférence de presse (03/08/22)

