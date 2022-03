Mercato OM : Saïss a le profil pour remplacer Kamara…

Son nom est associé à l’OM depuis plusieurs jours. L’international marocain Romain Saïss serait une cible de Pablo Longoria lors du prochain mercato, si tel est le cas quel serait son poste à Marseille, milieu hybride ou défenseur central gauche ?

Romain Saïss arrive au terme de son contrat avec Wolverhampton au mois de juin prochain et devrait quitter son club dans lequel il évolue depuis 2016. Plusieurs clubs suivent ce dossier qui ressemble à une bonne affaire. Agé de 32 ans, Saïss a engrangé une grande expérience, notamment depuis son départ d’Angers et son arrivée chez les Wolves, alors en deuxième division anglaise. Capable d’évoluer au poste de milieu défensif, il est la plupart du temps utilisé au poste de défenseur central à Wolverhampton et en équipe nationale. Annoncé dans le viseur de l’OM, mais aussi de Lyon, Rennes et Strasbourg. Il serait également surveillé par des clubs espagnoles comme le Betis.

A lire : Mercato OM : Concurrence aussi en France pour Saliba ?

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, et qui nous avait proposé le joueur en janvier dernier dans le cadre d’un bon plan mercato, nous ne dit plus. Reste maintenant à savoir quel rôle Romain Saïss pourrait avoir à l’OM, plutôt un défense central à gauche donc possible concurrent de Luan Peres ou successeur de Caleta Car. Mais si sa polyvalence et le fait qu’il ait aussi évolué au milieu n’en faisait pas un possible remplaçant à Boubakar Kamara ?

Saïss connait les deux postes de défenseur et milieu défensif

« Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ca peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)