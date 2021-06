Mercato OM: Sakai s’engage officiellement avec son nouveau club

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2016, Sakai a décidé de retourner dans son pays natal, le Japon. Alors qu’il avait confirmé son départ, son nouveau club vient d’officialiser sa venue.

Arrivé sur la pointe des pieds, Hiroki Sakai aura donc porté le maillot de l’Olympique de Marseille pendant cinq saisons. Son nouveau club, le Urawa Red Diamonds a confirmé sa signature. Joueur de devoir, toujours respectueux envers les supporters de l’Olympique de Marseille, il aura porté le maillot olympien à 185 reprises.

J’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot

En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matchs joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sanpaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA. » Hiroki Sakai – Source Instagram

Je n’aurais pas eu envie d’entendre les sifflets marseillais contre moi — SAKAI

Avant de partir, il a souhaité dire un dernier au revoir aux supporters marseillais. Le Japonais a accordé une interview à La Provence dans laquelle il a expliqué pourquoi il n’a pas souhaité rejoindre un club qui évolue en Europe.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria discute avec l’entourage d’un défenseur de Ligue 1?

« Je ne voulais pas chercher un club en Europe pour éviter de devoir jouer contre l’OM, je n’aurais pas eu envie d’entendre les sifflets marseillais contre moi. Je n’ai qu’un sentiment de reconnaissance pour l’OM, un seul mot à dire : merci. Il y a eu des moments difficiles pour moi. Mais ces 5 saisons étaient précieuses. Cette expérience est un trésor pour moi. » Hiroki Sakai – Source : La Provence (25/05/21)