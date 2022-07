Mercato OM : « Saliba, c’est le genre de joueur Ligue des Champions qu’il faut »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Benjamin Courmes revient sur le mercato de l’OM et le type de joueur que le club phocéen va être capable de recruter. Pour lui, à part Mbemba, il n’y a pas de recrues Ligue des Champions pour le moment.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », Benjamin Courmes, nous donne son avis quant aux nouvelles recrues, pour lui ce n’est pas du niveau Ligue des Champions et l’OM ne sera pas capable financièrement de pouvoir en recruter et devra s’adapter à des opportunités de marché. En espérant pouvoir récupérer des joueurs libres ou en prêt, mais l’OM ne pourra pas mettre la main à la poche en cette fin de mercato selon lui.

» Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà » – Courmes

« Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà, c’est Sampaoli qui est parti. Des joueurs Ligue des Champions a priori y en aura pas, ou alors ce sera des opportunités de marchés, comme Mbemba. Au début, on s’était dit, oui Saliba si on peut y croire même jusqu’à la fin, si jamais il joue pas à Arsenal, il voudra revenir. En fait, c’est le type de joueur Ligue des Champions qu’on pourra avoir, c’est le joueur qui va vouloir partir à la fin du mercato, parce qu’il sent qu’il va pas jouer, qu’il y a une coupe du monde dans quelques mois, il faut qu’il se montre. T’as le joueur libre qui a pas trouvé au dernier moment et c’est toi qui va le choper. Mais je vois pas l’OM mettre 20, 30 millions d’euros comme l’OM a mis sur Gerson l’année dernière, même s’il y a une vente en fait. Sauf si tu vends Gerson » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)