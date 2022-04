Mercato OM : Saliba envoie un nouveau message à Pablo Longoria?

Dans un extrait de l’émission Le Vestiaire qui sera publiée ce lundi soir sur RMC, William Saliba s’est de nouveau exprimé sur son avenir. Le défenseur se sent Marseillais malgré le fait qu’il ne soit que prêté !

L’Olympique de Marseille a récupéré William Saliba qui était à Arsenal. En prêt sans option d’achat, le défenseur réalise des performances de très haut niveau et les supporters espèrent le conserver.

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans un extrait de l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC ce lundi soir, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)

C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise — Arteta

Interrogé sur Saliba en conférence de presse, Mikel Arteta a rappelé que le défenseur était toujours son joueur et qu’il appartenait à Arsenal… Un message envoyé directement à l’OM !

« Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus) mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu’il fait et de son évolution. C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l’exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n’étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse, texte FR Foot Mercato