OM – Riolo : « Tout le monde a envie que Sampaoli se plante »

L’Olympique de Marseille a remporté ce dimanche son match face à Lorient sur le score de 3-0 ! Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la pression de l’équipe de Sampaoli et les commentaires autour de l’OM actuellement.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-0 face à Lorient. Le club marseillais reprend ainsi la seconde place du classement de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat avec 3 points d’avance sur Monaco. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur les commentaires négatifs autour de l’équipe de Jorge Sampaoli.

« Après la défaite en Europa Conférence Ligue, tout le monde prédisait que l’OM allait s’écrouler, et se faire taper à Lorient. La première question qu’on lui pose c’est « etes vous inquiet de toutes ces blessures. En gros c’est « vous allez pas y arriver hein ? Bah non vous n’allez pas y arriver parce que vous avez des blessés, vous êtes fatigués et vous avez usés tous les joueurs… » Je l’entends depuis six mois ce discours… L’ambiance n’est pas au positivisme autour de l’OM. Le nombre de consultants qui veulent voir depuis des mois et des mois Sampaoli se planter… Je ne sais pas pourquoi mais Sampaoli on veut le voir se planter… On veut qu’il se plante. Je ne sais pas ce qu’il véhicule qui dégoute autant de gens parmi les consultants en France. Pour l’instant il ne s’est pas planté, même s’il n’a pas fait des bons choix et qu’il aurait dû faire beaucoup mieux contre Feyenoord » Daniel Riolo – Source RMC Sport (08/05/2022)

Jorge Sampaoli a donné des nouvelles de ses blessés. Certains pourraient être de retour face à Rennes ce samedi pour l’un des matchs les plus importants de la saison !

❌ Bakambu

❌ Caleta-Car

❌ Payet

❌ Milik

❌ Harit

❌ Dieng

« Je partage votre inquiétude (au sujet des blessés). Les joueurs ont joué beaucoup de matchs, il y a de la fatigue accumulée, on sort d’une rencontre intense contre le Feyenoord… La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop, on va devoir évaluer tout ça à notre retour à Marseille. C’est la fin de saison, ça se sent, on a peut-être un effectif un peu court en ce moment, mais on est contents de cette victoire. J’espère récupérer Milik et Harit pour Rennes. Je suis satisfait de la forme, j’ai aimé la manière, a poursuivi le coach marseillais. L’équipe a joué 90 minutes au football, avec le ballon, tout le temps. Lorient n’a pas tiré une seule fois au but de Mandanda. La meilleure réponse après Feyenoord, c’était de jouer au football, on l’a fait, on a montré de la personnalité » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/05/22)