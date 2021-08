Mercato OM : Sampaoli veut de l’expérience… Ferhat refusé, compliqué pour Wass ?

L’Olympique de Marseille a enchaîné les recrues en ce mercato estival 2021. Pablo Longoria n’a pas chômé pour offrir un effectif de qualité à Jorge Sampaoli… Le coach argentin réclamerait cependant des joueurs avec plus d’expérience pour encadrer les jeunes !

L’OM a recruté huit joueurs et s’apprête à signer le retour de Pol Lirola au poste de latéral droit. Une neuvième recrue qui ressemble fortement au profil déjà en place : des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent apporter immédiatement à l’équipe.

Mais selon les informations du journal L’Equipe, Jorge Sampaoli ne souhaiterait pas continuer le recrutement dans ce sens-là. En effet, le coach argentin aimerait plutôt avoir quelques joueurs d’expérience afin d’encadrer les plus jeunes.

Ferhat refusé, Wass toujours aussi compliqué

Le journal L’Equipe prend notamment l’exemple de la piste menant à Kevin Gameiro qui ne s’est pas concrétisée après la fronde des supporters marseillais. Le quotidien sportif affirme également que Zinédine Ferhat a été proposé à l’Olympique de Marseille.

Âgé de 28 ans, l’international algérien a de l’expérience en Ligue 1 où il a notamment joué avec le Nîmes Olympique durant deux saisons. Pablo Longoria aurait cependant décliné la proposition selon L’Equipe. Le président espagnol tenterait toujours de récupérer Daniel Wass.

L’international danois, âgé de 32 ans, serait une excellente recrue pour Jorge Sampaoli. Avec sa polyvalence et sa connaissance du championnat français, le latéral droit pourrait parfaitement entrer dans les plans du coach argentin.

Il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien — Longoria

Cependant, Valence ne serait pas prêt à faire de cadeau à Pablo Longoria malgré le fait qu’il ait été dirigeant dans le club espagnol dans le passé. En fin de contrat en juin prochain, le Danois ne serait pas prêt à prolonger et souhaiterait quitter le club cet été. Valence tente de récupérer le maximum d’argent dans ce dossier. L’OM aurait formulé deux offres mais aucune n’a été acceptée par les Espagnols.

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)