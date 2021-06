Mercato OM: Sampaoli à fond sur cet Argentin, Benedetto dans la transaction ?

L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria travaillent actuellement sur de multiples dossiers pour repartir un effectif pour la saison prochaine. Beaucoup de noms issus de l’Amérique du Sud sont évoqués dans les médias. Cette fois, c’est celui de Cristian Pavon, que Jorge Sampaoli apprécie beaucoup.

America TV a indiqué un intérêt de l’OM pour Cristian Pavon ( 25 ans) en évoquant la possibilité d’un échange avec Benedetto. L’attaquant argentin de l’OM n’a jamais caché son désir de retrouver son club de coeur Boca Juniors, cependant selon la chaine de TV argentine, ce n’est pas encore son souhait. Une information qu’avait confirmé son entourage : « « L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. »

Sampaoli veut Cristian Pavon ?

Quand bien même, selon les informations du média argentin America TV, Jorge Sampaoli voudrait vraiment attirer Cristian Pavon du côté de l’Olympique de Marseille. L’ancien sélectionneur de l’Argentine lui avait offert ses premières capes au Mondial 2018 en Russie. Cependant, le club olympien se serait pas disposé à offrir les 4 millions d’euros réclamés par Boca Juniors. Marseille ne serait pas seul sur le coup. Les Los Angeles Galaxy seraient disposés à offrir 6,5 à 7,5 M€ plus bonus (50% à la revente) pour s’attacher les services de l’attaquant de Boca dont le contrat s’achèvera en juin 2022.

América TV : »Sampaoli veut Pavón. L’#OM doit 4M à Boca et ne peut pas payer. Le président de l’OM a parlé avec Riquelme pour proposer Benedetto à Boca. Le joueur ne veut pas retourner à

Boca aujourd’hui ». — Nico Faure (@Nicommentator) June 7, 2021

Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca

Pour le spécialiste du football sud américain Pierre Gerbeaud, Dario Benedetto pourrait préférer un retour en Argentine et à Boca Junior où il se sentait très bien.

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)