Mercato OM : Thauvin à Lyon ? « Je ne me sentais pas capable de faire ça… »

Florian Thauvin avait le choix. Libre car en fin de contrat avec l’OM, l’ailier a refusé Lyon et d’autres clubs européens pour rejoindre les Tigres. Il s’en est expliqué avec Eric Di Meco…

Lors d’un entretien réalisé par Eric Di Meco et diffusé par les médias de l’OM, Thauvin a expliqué son choix et a au passage précisé pourquoi il avait refusé de signer à Lyon…

ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n’aie pas à affronter l’OM — Thauvin

𝗣𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀 𝗱’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 🎙💙 Réseaux sociaux, football d’avant et d’aujourd’hui… 2ème partie de l’entretien croisé avec @FlorianThauvin & 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐃𝐢 𝐌𝐞𝐜𝐨 🔵⚪️ 🎥 👉 https://t.co/QbxiHjn2dt pic.twitter.com/kOl2rBEvEA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2021

« J’ai eu la possibilité d’aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t’es Marseillais un jour, t’es Marseillais pour toujours. C’est forcément quelque chose tu prends en compte. J’avais la possibilité de rester en Europe, d’aller dans les clubs rivaux. Mais je n’avais pas forcément envie de ça. (…) Je fais les choses avec le cœur. Quand j’échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C’est ce qu’il s’est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n’aie pas à affronter l’OM. » Florian Thauvin – Source: OM.fr (27/05/2021)

L’ailier marseillais était en conférence de presse pour dire au revoir après la victoire de l’OM face à Angers. Le joueur était ému de tourner la page OM mais n’a pas caché son soulagement…

A LIRE : OM – SAMPAOLI : « DES SITUATIONS DIFFICILES, AVEC DES JOUEURS QUI PARTENT… »

ILS ONT TOUT FAIT POUR ME CONSERVER (UN BAIL DE CINQ ANS AVEC UN PLUS GROS CONTRAT QUE CE QUE J’AI ACTUELLEMENT) — THAUVIN

« C’est un choix qui a été difficile pour moi. J’ai eu l’opportunité de continuer à l’OM, je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt parce qu’ils m’ont fait une super proposition. Un bail de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j’ai actuellement, ils ont tout fait pour me conserver, je leur dis un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre, une nouvelle ère et devait avoir un joueur 100% concerné et prêt pour relever ce défi. Il était temps pour moi de découvrir autre chose. L’OM est fantastique, le plus beau club français. Pour moi, il était temps de découvrir autre chose. Je ne vous cacherais pas que l’OM est un club qui peut être parfois difficile et fatigant. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd’hui, certes, cela fait mal au cœur parce que c’est une page de ma vie qui se tourne, je me suis construit à Marseille, j’ai réalisé mon rêve à Marseille, mais c’est aujourd’hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose..» Florian Thauvin – source : Conférence de presse / l’Equipe (16/05/2021)