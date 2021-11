Mercato OM: La Seleção a pensé à Sampaoli ?

Arrivé à l’OM en mars dernier en provenance de l’Atlético Mineiro au Brésil, Jorge Sampaoli s’adapte bien au contexte marseillais. Ces dernières semaines, certaines rumeurs associées son nom à la Seleção par le passé, l’ancien président de la confédération brésilienne de football Rogerio Caboclo répond…

Jorge Sampaoli connait bien le Brésil, puisqu’il a entrainé Santos mais aussi l’Atlético Mineiro, de quoi penser à lui pour prendre la tête de la sélection lorsqu’il n’était pas sur le banc de l’OM ? Alors que des rumeurs faisaient état d’un interêt pour l’actuel coach de l’Olympique de Marseille, l’ancien président de la confédération brésilienne de football Rogerio Caboclo, a démenti cette information :

Jamais fait référence à Sampaoli– Caboclo

« Un intérêt pour Jorge Sampaoli ou Jorge Jesus ? Nous avons de grands entraîneurs brésiliens, même si je n’ai aucun préjugé avec les étrangers, comme je l’ai démontré avec Pia. Mais je n’ai jamais fait référence aux entraîneurs mentionnés. » Rogerio Caboclo– Source: Globo (10/11/21)

Eric Di Meco se pose des questions sur Jorge Sampaoli et réclame une vraie équipe type :

A lire aussi : Mandanda s’interroge, l’avenir de Kamara, et Deschamps s’explique pour Payet… Les 3 infos de ce lundi !

Il faut ressortir une vraie équipe type– Di Meco

« Quand tu vois ce qu’ont fait Lens et Metz, ça veut dire que le jeu marseillais est lu par les adversaires. Moi ce qui me gêne, c’est qu’il n’y a pas de plan B. Quand tu tombes sur une équipe qui est bien organisée et que tu dois bouger, tu es toujours dans ce jeu trop latéral où l’on fait tout pour ne pas perdre le ballon, et où l’on privilégie la possession à la prise de risque. A un moment donné, il faut savoir s’adapter à la forme du moment, à l’effectif que tu as et surtout à ce que l’adversaire fait face à toi. Quand je vois Rongier sur le banc en ce moment, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Lirola ne pas évoluer au poste de latéral où il fait des différences, ça me fait mal au cœur. Il faut ressortir une équipe-type maintenant ! » Eric Di Meco-– Source: Rothen s’enflamme RMC (08/11/21)