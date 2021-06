Mercato OM: Sampaoli a trouvé le gardien parfait pour son système?

Durant ce mercato, l’OM se cherche un nouveau gardien de but pour rentrer en concurrence avec Steve Mandanda. Les dirigeants olympiens se seraient tournés vers Christian Joel, jeune portier du Sporting Gijón, club de deuxième division espagnole.

On le sait, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli cherchent un nouveau gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda. Pour cela, l’OM se serait tourné vers Christian Joel, gardien de but du Sporting Gijón, en seconde division espagnole. Inconnu du grand public, le média Foot Mercato s’est renseigné sur le profil du joueur via un journaliste espagnol.

Il est très bon balle au pied — David Acebal

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, David Acebal a livré les caractéristiques du jeune gardien cubain. Le deal pourrait se réaliser aux alentours de 2,4 millions d’euros.

« C’est un gardien qui a une grande envergure, il est très bon balle au pied. La seule chose qui l’a pénalisé ces derniers temps, c’est qu’il n’a pas beaucoup joué. Il a toujours été le deuxième gardien du Sporting, surtout la saison passée. Il n’a quasiment pas joué (1 match de Coupe du Roi) parce que Diego Mariño est le titulaire indiscutable. Cette année, il a joué trois matches de championnat, mais parce que le titulaire a attrapé la Covid. Il a été plutôt bon. Mais une fois, il a commis une erreur en Coupe du Roi. Il a encaissé un but sur une frappe lointaine parce qu’il adore jouer en position très avancée » David Acebal – Source: Foot Mercato (02/06/2021)