Mercato OM : Sampaoli annonce qu’il veut conserver un des joueurs prêtés cette saison !

Michael Cuisance a endossé le rôle du sauveur hier contre Rennes en marquant le seul but de la rencontre en toute fin de match. Jorge Sampaoli compte visiblement sur lui, et souhaite même le conserver pour la saison prochaine.

C’est probablement la plus grosse déception du Mercato estival. Michael Cuisance a vécu une saison compliquée et n’a jamais réussi à s’imposer. Hier pour la première de Jorge Sampaoli contre Rennes, c’est lui qui a donné la victoire à l’Olympique de Marseillecontre Rennes en toute fin de match d’un but de la tête (1-0). En conférence de presse d’après match, le coach argentin a dit tout le bien qu’il pensait du milieu de terrain prêté par le Bayern. Il a même confié qu’il souhaitait le conserver la saison prochaine.

Nous souhaitns qu’ils reste à l’OM — Sampaoli

« C’est vraiment un joueur que l’on avait étudié avant même de venir. Il a énormément de capacités. Il marque ce soir. On discuté, ce n’est que le début, il réfléchit aussi de son côté. Mais s’il y a moyen de trouver un compromis pour qu’il reste, nous le souhaitons » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (10/03/21)