Mercato OM : Sampaoli est cash concernant l’avenir de Thauvin

En conférence de presse, l’entraineur de l’Olympique de Marseille a évoqué l’avenir de Florian Thauvin. Le coach argentin aimerait le conserver la saison prochaine.

L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse ce vendredi. L’ancien sélectionneur de l’argentin a clairement expliqué qu’il voulait conserver Florian Thauvin la saison prochaine.

« Florian Thauvin est pour pour moi un des joueurs les plus importants de l’équipe, que ce soit pour le club ou pour le terrain. Moi quand je le vois jouer, j’aimerai le garder, mais là aussi mon point de vu est uniquement sportif. Or il y a des paramètres qui dépassent le désir du coach et qui déterminent la prolongation ou non d’un joueur. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (02/04/2021)