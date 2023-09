Mercato OM : Sampaoli et Tudor avaient prévenus Longoria !

Suite au départ de Marcelino et aux tensions avec les responsables des groupes de supporters, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a donné une longue interview à la Provence. Il raconte que Sampaoli et Tudor l’avaient alerté !

A lire aussi : OM : Longoria ne démissionnera pas et part au combat !

Au cours d’un entretien accordé au journal La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria explique que Sampaoli l’avait averti des blocage à l’intérieur et à l’extérieur du club. « Pardon de dire cela, mais quand Jorge Sampaoli est parti, on a eu une conversation très longue. On dit que je l’ai fait démissionner… Alors qu’on continue de parler et qu’on est proches ! Il m’a dit : ’Je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre.’ J’ai été inconscient et je n’ai pas vu venir la situation. Il parlait du système en général. »

Sampaoli m’a dit : ’Je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre.’

Le président, de l’Olympique de Marseille explique aussi toutes les difficultés rencontrées par Tudor lors de son arrivée, les pressions : « Igor Tudor est arrivé. À ce moment-là, pour transformer le club, on avait besoin d’énergie. Il m’a dit quelque chose de très important : ’Dirigeants, joueurs, entraîneurs et club, si on veut transformer tout ça et mettre des valeurs qu’on a connues à la Juventus, on y va ensemble’. Avec Igor, déjà, on a vu qu’une guerre était en train de se créer à l’intérieur contre lui, la tension montait artificiellement, raconte Longoria. Je me suis dit : ’Ça, ce n’est pas normal. Ce n’est pas du football. (…) Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. C’est un très grand club mais ces situations le rendent trop petit.’ Je l’ai défendu à mort. La saison s’est passée et on a commencé à changer plein de choses. »