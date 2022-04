Mercato OM : Sampaoli réclame quatre recrues !

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’OM est en passe d’accrocher un podium et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour bien figurer dans cette compétition, il faudra que les marseillais se renforcent cet été. L’entraineur olympien, Jorge Sampaoli a rappelé la nécessité de renforcer l’équipe en vue de cet objectif.

À six journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est deuxième du championnat et se retrouve bien placé pour terminer sur le podium et obtenir une place qualificative pour la Ligue des Champions. Le retour du club phocéen dans la plus prestigieuse des coupes était l’objectif principal de l’OM cette saison.

Il faut dire que la dernière participation des marseillais sous la coupe d’André Villas-Boas ne s’était pas très bien déroulée, la faute à un effectif un peu court et une équipe en bout de souffle. Des erreurs que ne veulent absolument pas reproduire la direction actuelle olympienne. C’est surement pour ces raisons que depuis plusieurs semaines, l’entraineur Jorge Sampaoli ne cesse de répéter la nécessité de renforcer l’équipe tout en gardant l’ossature. À la veille du match contre Nantes, l’argentin a réitéré ses propos :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)