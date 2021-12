Mercato OM : Sampaoli sollicité par un club étranger ?

Jorge Sampaoli dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM. L’entraineur argentin compte bien mener à bien son projet. Pour autant, son profil intéresse toujours d’autres championnats, Flamengo aurait contacté le coach marseillais…

Selon le média brésilien Extra Globo, le conseil d’administration de Flamengo a contacté Jorge Sampaoli pour lui proposer l’opportunité de retourner au Brésil à la tête du club en 2022. Le coach de l’OM aurait refusé sans aller jusqu’à une offre salariale.

Sampaoli a refusé les avances de Flamengo

Le vice-président du football Marcos Braz a indiqué qu’il s’était entretenu avec d’autres entraîneurs que Jorge Jesus, sans donner de nom : « J’ai parlé à Jorge, comme j’ai parlé aux autres. Si vous avez le temps de choisir l’esprit tranquille, c’est maintenant. J’ai une relation avec Jorge, je n’ai pas besoin d’intermédiaire ». Jorge Jesus dispose d’un contrat avec Benfica, les noms de Gallardo et Villas-Boas ont aussi été évoqués…

Sur TF1, Bixente Lizarazu est revenu sur le match perdu par l’OM ce samedi. Il ne comprend pas comment Sampaoli peut se passer de Milik alors que son équipe manque cruellement d’efficacité devant le but.

Face à Brest, on a aussi vu des défenseurs en panique — Lizarazu

« L’équipe de Sampaoli manque d’efficacité. Il y a 75% de possession sur ce match là, et elle le perd. Alors certes ils se font piéger sur des contres, les Brestois ont très bien joué le coup, mais on en revient à ce problème d’efficacité. Et c’est étonnant, car le débat c’est de savoir si l’OM joue avec Milik ou sans Milik. Donc a priori tu as ton grand attaquant, et tu vas jouer sans lui. Il y a quand même une réflexion à avoir pour savoir comment tu peux faire pour avoir un joueur de cette qualité-là devant et arriver à bien l’intégrer afin d’avoir une équipe qui reste performante malgré tout. Physiquement, je pense aussi qu’il y a quelques joueurs qui étaient très bons à un moment donné et qui le sont beaucoup moins. Face à Brest, on a aussi vu des défenseurs en panique. Sur le deuxième but de Brest, ils sont plus nombreux, ce n’est pas normal de prendre ce but. » Bixente Lizarazu – Source: TF1 (05/12/2021)