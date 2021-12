Mercato OM : Amavi surpris et pas vraiment disposé à écouter les conseils de Sampaoli (sur son avenir)…

Le mercato hivernal se rapproche et l’on sait déjà que Jorge Sampaoli aimerait des renforts. Il faudra pour cela de toute évidence se délester de joueurs au faible temps de jeu. Jordan Amavi en fait partie mais il ne semble pas être prêt à quitter l’OM coûte que coûte…

Jordan Amavi a prolongé son contrat en juin dernier. Il est désormais lié avec le club marseillais jusqu’en 2025 avec un salaire qui selon les informations de l’Équipe aurait doublé pour avoisiner les 300 000 euros mensuels. Ce qui en fait l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.Depuis, le latéral gauche olympien ne fait plus du tout partie des plans de Sampaoli (deux apparitions seulement) Le coach argentin l’a même invité à changer d’air cet hiver lors du mercato :

Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie — Sampaoli

« C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

Et pourtant selon les informations du quotidien sportif ce lundi, Jordan Amavi n’est pas pour autant disposé à quitter l’OM en janvier coûte que coûte… Il aurait même été surpris des propos de son coach. « Frustré par sa situation, il ne partira pas à tout prix », indique ainsi le journal l’équipe dans ses colonnes.