Mercato OM : Sampaoli suit ce joueur prêté (en cas de retour) !

L’OM ira affronter Strasbourg ce samedi. Avant ce déplacement, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse ce vendredi. Le coach argentin a évoqué le cas de Lucas Perrin prêté cette saison dans le club alsacien…

En effet, Sampaoli a expliqué qu’il suivait l’évolution du défenseur de 22 ans dans l’optique d’un possible retour la saison prochaine. Cependant, Strasbourg pourrait lever l’option d’achat, estimée à 1,5 million d’euros. Perrin a participé à 13 matches de L1 avec le RCSA cette saison…

On suit Lucas Perrin, on l’évalue pour son éventuel retour — Sampaoli

« Lucas est un joueur dont on pensait qu’il pouvait avoir une évolution importante ici. Il méritait de jouer, c’est pour cela qu’on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n’avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, on l’évalue pour son éventuel retour ».. Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)

Au club depuis son enfance, Lucas Perrin avaut rejoint Strasbourg sous la forme de prêt avec option d’achat obligatoire. Il s’etait exprimé sur sa nouvelle aventure en Alsace :

Retrouver du plaisir et enchainer les matchs– Perrin

« Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matchs. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial. Je suis très heureux de rejoindre le Racing. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté » Lucas Perrin— Conférence de presse (14/07/21)